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26.09.19 08:55

Музей мостов откроется после переезда в центре Петербурга

© РИА Новости. Александр Гальперин
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Обновленный Музей мостов откроется в четверг после переезда в Мучной переулок Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

"На площади в 1,3 тыс. кв. м разместится коллекция, которая формировалась более 200 лет и на сегодня включает в себя около 100 моделей главных символов Санкт-Петербурга - деревянных и каменных, металлических и шоссейных, существующих и не реализованных мостов, являющихся копиями петербургских переправ, строящихся в XIX-XX веках", - говорится в пресс-релизе.

Музей разместится по адресу: Мучной пер., 2, литера Г.

Ранее Музей мостов располагался на территории одного из мостостроительных предприятий в г. Красное село, уточняют в пресс-службе. После банкротства владельца здания встал вопрос о перебазировании коллекции.

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