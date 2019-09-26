В Ленобласти закрыли нелегальный полигон после жалоб местных жителей

26.09.19 08:59

© РИА Новости. Олег Золото

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Во Всеволожском районе Ленинградской области пресечена работа незаконного полигона, принимавшего строительные и твердые коммунальные отходы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, нелегальный объект выявили инспекторы Госэконадзора совместно с правоохранительными органами в окрестностях деревень Янино и Суоранда. Поводом для рейдовой проверки послужило обращение местных жителей, пожаловавшихся на устойчивый неприятный запах и регулярный проезд мусоровозов по территории ближайших населенных пунктов.

"В ходе инспекции было установлено, что прием и размещение отходов производился в 500 метрах от жилых домов деревни Янино. По предварительным оценкам, общий объем мусора, образовавшийся на нелегальной свалке, составляет порядка 1,5 тыс. кубометров", - говорится в сообщении.

Лица, осуществлявшие транспортировку и размещение отходов, привлечены к административной ответственности, четыре мусоровоза изъяты и отправлены на спецстоянку. Госэконадзором устанавливается собственник земельного участка, который обязан ликвидировать свалку и привести территорию в надлежащее состояние.

Пресс-служба отмечает, что по состоянию на 25 сентября на территории Всеволожского района выявлено 303 свалки общим объемом более 15,4 тыс. кубометров. По 82 случаям материалы переданы в прокуратуру. Ликвидировано 158 свалок объемом свыше 12,1 тыс. кубометров.

В 2019 году комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с правоохранительными органами было проведено 24 проверочных рейда, прекращена деятельность 11 нелегальных свалок, изъято 84 транспортных средства, составлено 117 протоколов об административных правонарушениях.