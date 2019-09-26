Более 300 единиц уборочной техники готовы к зиме в Подмосковье

26.09.19 09:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - В 13 муниципалитетах Подмосковье прошла проверка готовности коммунальной технике к зиме, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

"На сегодняшний день мы проверили готовность 13-ти муниципалитетов. В них заготовлено более 4 тысяч тонн противогололедных материалов", - цитирует министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина пресс-служба.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день проверено 307 единиц уборочной техники и заготовлено 4 466,46 тонн противогололедных материалов.

Проверки коммунальной техники прошли в Балашихе (22 единицы), Дзержинском (16), Кашире (10), Котельниках (10), Озерах (27), Подольске (45), Протвино (10), Пущино (10), Серебряных Прудах (12), Серпухове (59), Ступино (30) и в Чехове (46).

Зимнее содержание включает в себя подметание снега, противогололедную обработку, зачистку снежных уплотнений и накатов.

Согласно закону Московской области "О благоустройстве", время зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.