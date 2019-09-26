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26.09.19 09:02
Более 300 единиц уборочной техники готовы к зиме в Подмосковье
"На сегодняшний день мы проверили готовность 13-ти муниципалитетов. В них заготовлено более 4 тысяч тонн противогололедных материалов", - цитирует министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина пресс-служба.
В сообщении говорится, что на сегодняшний день проверено 307 единиц уборочной техники и заготовлено 4 466,46 тонн противогололедных материалов.
Проверки коммунальной техники прошли в Балашихе (22 единицы), Дзержинском (16), Кашире (10), Котельниках (10), Озерах (27), Подольске (45), Протвино (10), Пущино (10), Серебряных Прудах (12), Серпухове (59), Ступино (30) и в Чехове (46).
Зимнее содержание включает в себя подметание снега, противогололедную обработку, зачистку снежных уплотнений и накатов.
Согласно закону Московской области "О благоустройстве", время зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.
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