Проспект Сахарова в Москве 29 сентября вновь перекроют для движения транспорта

26.09.19 09:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Временные ограничения на движение транспорта будут действовать в предстоящие выходные на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы в четверг.

Движение на проспекте Сахарова перекроют в воскресенье, 29 сентября, с 08:00 до 19:00 в связи с проведением митинга.

"В это время будет перекрыт проспект Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца, а также улица Маши Порываевой, являющаяся продолжением проспекта", - сказал собеседник агентства.

В минувшие выходные проспект Сахарова перекрывали в связи в проведением мотофестиваля и фестиваля "Круг света". До этого в августе и сентябре несколько недель подряд ограничения на движение транспорта на проспекте действовали из-за проведения парада и выставки коммунальной техники, различных музыкальных концертов, молодежных фестивалей и митингов.

29 сентября на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов "московского дела". Организатором акции являются представители незарегистрированной Либертарианской партии России. Заявленная численность участников - 20 тыс. человек.