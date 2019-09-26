|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.09.19 09:20
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову
Судебное заседание назначено на 26 сентября в 10:00
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).
Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".
Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.
Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".
Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.
Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.
20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения жалоб защиты и представления обвинения на его приговор, которое состоится в следующий четверг.
В свою очередь, Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что суд апелляционной инстанции при оценке приговора рассмотрит все неучтенные ранее доказательства по делу Устинова.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket