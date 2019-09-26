Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову

26.09.19 09:20

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы

Судебное заседание назначено на 26 сентября в 10:00

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.

Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения жалоб защиты и представления обвинения на его приговор, которое состоится в следующий четверг.

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что суд апелляционной инстанции при оценке приговора рассмотрит все неучтенные ранее доказательства по делу Устинова.