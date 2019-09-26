Взрывотехники Росгвардии обезвредили найденные в Шаголе боевой снаряд

26.09.19 09:36

© РИА Новости. Сергей Аверин

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии обезвредили боевой снаряд, выкопанный вечером в среду при проведении строительных работ в посёлке Шагов Челябинска, где базируется латная военная часть, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального управления ведомства в четверг.

"При проведении строительных работ в поселке Шагол рабочие обнаружили предмет, внешне схожий со снарядом. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения регионального Управления Росгвардии для проведения обследования", - сказали в пресс-службе.

Находкой оказался 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола.

"Несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для людей. После нескольких часов тщательной специальной подготовки к транспортировке, бойцы ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили накладным зарядом", - отметили в пресс-службе.

Место происшествия было осмотрено повторно, других опасных предметов не обнаружено, уточнили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что вечером в среду взрывотехническая группа ОМОНа выезжала в Шагол по сообщению о находке подозрительного предмета.