Свердловский "Березовский завод автоприцепов" ввел производство сверхтяжелых ломовозов - власти

26.09.19 09:39

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - ООО "Березовский завод автоприцепов" (БЗАП, Свердловская область) ввело в эксплуатацию цех, в котором будут серийно производиться первые в России прицепы-суперломовозы, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Новая прицепная техника позволяет в 2,5 раза увеличить тоннаж перевозимых по дорогам общего пользования грузов - с 8 тонн до 21 тонны. Это уникальная разработка, востребованная как ломозаготовителями, так и при перегрузке полигонов отходов. Кроме того, мы примем участие в доработке технических решений, чтобы этот прицеп могли использовать лесозаготовители", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина.

По словам гендиректора БЗАП Александра Семирикова, которые также приводятся в пресс-релизе, система нагрузки на ось передает данные оператору в режиме реального времени. Новый прицеп также оснащен манипулятором для самостоятельной загрузки.

"В течение года мы планируем выйти на проектную мощность - выпуск свыше 150 прицепов. Интерес к технике уже есть, первый образец отправится в Московскую область", - сказал Семириков.

Заинтересованность в приобретении прицепов-суперломовозов уже высказало предприятие, которое занимается демонтажем заводов, "Уралстройгрупп".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Березовский завод автоприцепов" зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности - производство кузовов для автотранспортных средств, а также прицепов и полуприцепов. 10% предприятия принадлежит его гендиректору, 90% - Игорю Семерикову.