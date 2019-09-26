Туристическую карту разработают в Забайкалье

26.09.19 09:41

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Забайкальского края анонсировали разработку специализированного туристического портала региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вопросы развития туризма обсуждались на конференции "Туристическое Забайкалье - 2019" в четверг. В ходе конференции были представлены проекты по развитию исторических мест районов края, а также идеи по привлечению туристов в музеи, архитектурные места и другие объекты.

"Сегодня ведется работа по созданию макета навигации и туристической карты региона, планируется создание туристического сайта Забайкальского края. Готовится видеоролик по событийному туризму в регионе, который будет опубликован в октябре", - сообщил в ходе конференции начальник отдела по обеспечению деятельности министерства инвестиционного развития Забайкалья Андрей Шемякин.

Участники мероприятия затронули тему качества туристических услуг, предоставляемых в Забайкальском крае. В течение года регион посещает до 60 тыс. туристов из Китая. Около 20 тыс. из них останавливаются в Краснокаменске, около 15 тыс. - в Чите.

"Нам необходимо проработать такие туристические маршруты, чтобы удвоить поток туристов в следующем году. При этом тематика должна быть разной: спортивный маршрут, познавательный и так далее", - добавил Шемякин.

По его словам, успешным решением проблемы станет развитие инфраструктуры в регионе, а также использование всевозможных средств информирования людей о достопримечательностях края, жизни и культуре народов Забайкалья.