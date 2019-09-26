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26.09.19 10:29
Росавиация проведет расследование инцидента с жесткой посадкой "Боинга" в аэропорту Барнаула
"Росавиация будет вести расследование и устанавливать причины возгорания. (...) Это достаточно редкая ситуация, так как самолёт уже приступил к торможению, что там случилось пока непонятно", - сказал Архипенко журналистам в четверг.
Он отметил, что все действия оперативных служб были грамотными и своевременными.
"По-другому действовать было нельзя", - подчеркнул Архипенко.
Известно, что самолет будет находиться на месте происшествия до специального решения Росавиации и полного расследования инцидента.
"Экипаж этого самолета находится в Барнауле. Есть процедуры, которые они должны обязательно пройти. У экипажа будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранители. Они здесь находятся, в городе", - сказал Архипенко.
Он отметил, что самолет остается на территории аэропорта и не будет передвигаться до специального решения Росавиции и завершения всех следственных действий.
"Рейс, совершивший жесткую посадку, уходил на второй круг. Он прибыл по расписанию, без отклонений. Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения все впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Командир принял решение уходить на второй круг, это нормальная практика. Повторный заход выполнен без отклонений", - подчеркнул Архипенко.
Он добавил, что следствие изучит расшифровки средств объективного контроля, которые установлены в самолете, и даст объяснение всему произошедшему.
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