Росавиация проведет расследование инцидента с жесткой посадкой "Боинга" в аэропорту Барнаула

26.09.19 10:29

© РИА Новости. Максим Блинов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Причины возгорания шасси у самолета из Вьетнама, жестко приземлившегося в аэропорту Барнаула, будет устанавливать комиссия Росавиации, сообщил директор АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула - ИФ) Виталий Архипенко.

"Росавиация будет вести расследование и устанавливать причины возгорания. (...) Это достаточно редкая ситуация, так как самолёт уже приступил к торможению, что там случилось пока непонятно", - сказал Архипенко журналистам в четверг.

Он отметил, что все действия оперативных служб были грамотными и своевременными.

"По-другому действовать было нельзя", - подчеркнул Архипенко.

Известно, что самолет будет находиться на месте происшествия до специального решения Росавиации и полного расследования инцидента.

"Экипаж этого самолета находится в Барнауле. Есть процедуры, которые они должны обязательно пройти. У экипажа будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранители. Они здесь находятся, в городе", - сказал Архипенко.

Он отметил, что самолет остается на территории аэропорта и не будет передвигаться до специального решения Росавиции и завершения всех следственных действий.

"Рейс, совершивший жесткую посадку, уходил на второй круг. Он прибыл по расписанию, без отклонений. Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения все впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Командир принял решение уходить на второй круг, это нормальная практика. Повторный заход выполнен без отклонений", - подчеркнул Архипенко.

Он добавил, что следствие изучит расшифровки средств объективного контроля, которые установлены в самолете, и даст объяснение всему произошедшему.