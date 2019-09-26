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26.09.19 10:16
Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки самолета в Барнауле
"Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", - сказал собеседник агентства.
Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). Во время посадки произошло возгорание шины первой стойки шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Более 50 пассажиров обратились к медикам за помощью, один был госпитализирован.
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