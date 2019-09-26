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26.09.19 10:21
Отопительный сезон в пострадавшей от паводков Иркутской области стартовал без сбоев
"В городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области отопительный сезон стартовал и проходит без перебоев, несмотря на параллельно проводимый ремонт и строительство городских объектов теплоснабжения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что после паводков ремонту и строительству подлежало 9 объектов теплоснабжения, часть из них восстановлена полностью. На 50% восстановлена котельная микрорайона Жукова с тепловыми сетями в городе Тулун. Здесь отопительный период начался 17 сентября, работают два котла из трех. Параллельно проводятся работы, не влияющие на прохождение отопительного периода.
"Полностью восстановлена котельная "База" в Тулуне и котельная "Центральная" в Нижнеудинске, при которой завершается ремонт тепловых сетей. На "Центральной" в работе находятся 2 котла из 7, монтаж трубопроводов тепловой сети завершен, продолжаются работы по теплоизоляции и обратной засыпке траншеи, потребители обеспечены теплоснабжением", - сообщили в пресс-службе.
Также полностью восстановлена котельная "НСФ" с тепловыми сетями в Нижнеудинске, в работе находится 1 котел из 4, монтаж трубопроводов одного участка тепловой сети полностью завершен, завершаются работы по второму участку тепловой сети. Восстановлены полностью и генерируют тепло с 17 сентября два блока котельной "Новая" и котельная ДСУ в Нижнеудинске.
В Тулуне, по данным оперативной группы, также ведется капитальный ремонт котельной "Городская", ее готовность составляет 50%.
"При этом отопительный период начат в срок, в работе находится один котел, ожидается поставка 3 котлоагрегатов, проводятся работы, не влияющие на прохождение отопительного периода", - говорится в сообщении.
На 70% восстановлена котельная поселка ЛДК в Тулуне с тепловыми сетями, она обеспечивает микрорайон теплом, в работе один котел, монтаж еще двух завершен, ожидается поставка одного на замену. Поставка котла взамен №3 ожидается 10 октября, на объекте проводятся работы по теплоизоляции тепловой сети, не влияющие на прохождение отопительного периода.
Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.
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