Потерпевший и прокуратура считают, что актеру Устинову можно назначить менее суровое наказание

26.09.19 11:03

© РИА Новости. Максим Блинов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Потерпевший сотрудник ОМОНа Александр Лягин согласен с представителем прокуратуры о необходимости смягчения приговора актеру Павлу Устинову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Я согласен с прокуратурой", - ответил потерпевший на вопрос судьи о представлении прокуратуры о назначении менее сурового наказания.

Генеральная прокуратура считает, что исправления Устинова можно добиться без реального лишения свободы. "В апелляционном представлении заместитель генерального прокурора указывает на то, что по данному уголовному делу возможно добиться исправления и перевоспитания осужденного, а также восстановления социальной справедливости без его реальной изоляции от общества", - говорится в представлении Генпрокуратуры на приговор Устинову.

Ведомство также считает, что при назначении наказания актеру суд первой инстанции не в полной мере учел положительные характеристики актера, в том числе с места жительства и службы.

Кроме того, полагает Генпрокуратура, суд в нарушение закона не рассмотрел возможность изменения категории совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую.

В свою очередь, защита в апелляционных жалобах на приговор просит о полном оправдании Устинова ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступления.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.

Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения жалоб защиты и представления обвинения на его приговор.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что суд апелляционной инстанции при оценке приговора рассмотрит все неучтенные ранее доказательства по делу Устинова.