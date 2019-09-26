Жители восьми регионов РФ могут высказать замечания по кадастровой оценке недвижимости до октября

26.09.19 11:13

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Прием замечаний по результатам кадастровой оценки недвижимости в восьми регионах завершается в начале октября, сообщили в пресс-службе федеральной кадастровой палаты.

"Гражданам рекомендуется ознакомиться с промежуточными результатами новой кадастровой стоимости (сведения также должны быть доступны на сайте организации-исполнителя работ), и в случае несогласия направить мотивированные замечания в установленный срок", - цитирует пресс-служба эксперта Федеральной кадастровой палаты Татьяну фон Адеркас.

В ведомстве уточнили, что в первых числах октября истекает срок ознакомления с проектом отчета о результатах государственной кадастровой оценки (ГКО) в восьми регионах России: республиках Карелия, Якутия, Удмуртия, в Белгородской, Оренбургской, Псковской, Саратовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Граждане получают доступный инструмент для корректировки кадастровой стоимости заранее, что позволяет им избежать обращения в комиссию для пересмотра уже утвержденных результатов или их оспаривания в судебном порядке", - говорит эксперт.

Всего в 2019 году 65 регионов России проводят государственную кадастровую оценку недвижимости. Срок подачи замечаний к отчету заканчивается на 10 дней раньше окончания срока ознакомления с ним. Утвержденные результаты ГКО вступают в силу с 1 января года, следующего за годом ее проведения, но не ранее чем через месяц со дня опубликования отчета.

Напомним, в России продолжается переходный период от определения кадастровой стоимости в соответствии с нормами 135-ФЗ к ее определению по нормам 237-ФЗ.