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26.09.19 11:17
Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей
Согласно приложению к проекту, на обеспечение широкополосным доступом к сети интернет военных комиссариатов предлагается выделить в 2020 году 32,961 млрд рублей, в 2021 - более 46 млрд рублей, а в 2022 - 65,95 млрд рублей.
Вооруженные силы РФ получили за шесть лет более 115 тысяч единиц современной техники связи, её доля возросла до 68%, сообщил в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Начиная с 2013 года в Вооруженные силы поставлены свыше 115 тысяч единиц современной техники связи. В результате ее доля увеличилась почти в два раза, до 68%", - сказал министр.
Шойгу отметил, что современное цифровое телекоммуникационное оборудование установили более чем на 1,4 тыс. объектах ведомства, обеспечив "полный спектр современных услуг связи, в том числе защищённую видео-конференц-связь высокого разрешения на всех уровнях управления - от Генерального штаба до отдельной воинской части, военного комиссариата".
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