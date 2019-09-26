Кобылкин: Нацпроект "Экология" гораздо сильнее и крепче Парижского соглашения

26.09.19 11:23

© РИА Новости. Александр Астафьев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Требования национального проекта "Экология" в разы сильнее и крепче требований Парижского соглашения по климату, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Независимо от Парижского соглашения нами начата огромная работа, упакованная в рамках национального проекта "Экология". Одним из федеральных проектов является "Чистый воздух". Есть определенные целевые показатели, которые мы должны достичь, и я уверен, что мы выполним эту задачу", - сказал он.

По словам Кобылкина, Россия выполнит все требования Парижского соглашения по климату.

"Я думаю, что наши шаги, которые мы в национальном проекте "Экология" загрузили, гораздо сильнее и крепче, чем обязательства по Парижскому соглашению. Мы выполним то, что должны сделать в рамках национального проекта и это будет огромный вклад",- отметил министр.