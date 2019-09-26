Глава Екатеринбурга готов подумать насчет участия в прямых выборах мэра

26.09.19 11:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассмотрит возможность участия в прямых выборах мэра города, если депутаты регионального Заксобрания решат их вернуть.

"Безусловно, будем исходить из тех решений, которые будут принимать депутаты. Примут решение - будем рассуждать, идти - не идти (на выборы - ИФ), не примут решение - работаем в том режиме, в котором работаем. Движемся дальше", - заявил Александр Высокинский журналистам в четверг.

Как сообщалось, летом депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер внес на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. По его словам, причина такого предложения в происходящих в городе конфликтах.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября. На выбор будет предложено две площадки для строительства: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Также сообщалось, что в апреле 2018 года депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого Евгений Ройзман, который занимал пост мэра с 2013 года после победы на выборах, подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга избрали главой города вице-губернатора Свердловской области Высокинского.