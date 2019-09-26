Липецкие медики дефицитных профилей получат по 1 млн рублей

26.09.19 11:44

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Врачи дефицитных специальностей, впервые устроившиеся в медучреждения Липецкой области, получат единовременную социальную выплату в размере 1 млн рублей, сообщил в четверг "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы областного Совета.

По его словам, такое решение приняли на сессии депутаты регионального парламента, поддержав законодательную инициативу главы области Игоря Артамонова.

"На выплату смогут рассчитывать врачи, которые впервые трудоустроились в государственные медицинские организации области не менее чем на одну ставку по наиболее дефицитным специальностям, определяемым нормативным правовым актом администрации региона", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что врач, получивший выплату, обязан отработать на своей должности пять лет. Если это условие не будет выполнено, предусмотрен возврат социальной выплаты пропорционально неотработанному периоду.

На реализацию законопроекта в этом году предлагается направить из областного бюджета 25 млн рублей.