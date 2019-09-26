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26.09.19 11:49

Глава Екатеринбурга призвал не делать политическое шоу из ситуации с уголовным делом против его зама

© РИА Новости. Павел Лисицын
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава города Александр Высокинский подтвердил проведение обысков в здании мэрии в среду по делу своего первого заместителя Александра Ковальчика.

"Зашли в отдельный кабинет, посмотрели, вышли. Миллиард не изъяли. На сегодня не нужно из этой ситуации делать какое-то политическое шоу, нужно дать возможность правоохранителям в ней спокойно разобраться. Вот наша с вами общая задача, и это не про рейтинг, это про стабильность", - заявил Высокинский журналистам.

Он также отметил, что тема прошедших обысков обсуждалась с губернатором. "Ну конечно, мы эту тему проговорили", - сказал он.

Кроме того, глава города еще раз подчеркнул, что у него нет претензий к Ковальчику.

"Я позицию вчера высказал: у меня претензий к Александру Анатольевичу нет. Сейчас задача - максимально быстро дать возможность правоохранительным органам разобраться в ситуации", - добавил он.

Как сообщал ранее информированный источник, в отношении Ковальчика возбуждено дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По словам источника, расследование касается работы Ковальчика в качестве гендиректора городского "Водоканала".

Также, по данным источника, 25 сентября в офисе екатеринбургского "Водоканала" и в администрации города прошли обыски.

Официальной информации об уголовном деле и об обысках нет.

Ковальчик заявлял, что узнал об уголовном деле в отношении него из СМИ.

Ковальчик с 2010 года занимал пост гендиректора екатеринбургского МУП "Водоканал", пока в конце января 2018 года не был назначен на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области. С конца января прошлого года он является первым заместителем главы Екатеринбурга.

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