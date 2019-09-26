Песков: предложение Путина о моратории на РСМД пока не встретило понимания

26.09.19 11:59

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин продолжает усилия по недопущению роста напряженности и дестабилизации глобальной стабильности в случае размещения ракет средней и меньшей дальности, несмотря на слом ДРСМД по вине США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организации было направлено послание президента Путина", - сказал он журналистам.

"Президент Путин продолжает, несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, усилия, чтобы не допустить рост напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет меньшей и средней дальности, что раньше было запрещено", - пояснил Песков.

Как рассказал пресс-секретарь президента, "Путин призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружения". "Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили", - отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

По информации источника издания, 19 сентября российский лидер направил послание по тематике ракет средней и меньшей дальности всем странам Североатлантического альянса, а также целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю.

Письма аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.