Паслер взял на контроль ситуацию оренбургской обителью, чей настоятель обвиняется в разврате

26.09.19 12:16

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Оренбургской области контролируют ситуацию в Саракташской обители, настоятель которой Николай Стремский арестован накануне по обвинению в развратных действиях и изнасиловании.

"Губернатор Денис Паслер дал поручение, в настоящее время представители министерства образования региона работают на месте, оценивают ситуацию с детьми", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главы региона.

"Все будет по закону", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь губернатор Паслер сообщил, что в четверг в Саракташе работают главы двух областных министерств.

"Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети", - написал губернатор в своем аккаунте в инстаграме .

Он отметил, что оценку произошедшему даст суд.

"На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление - священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой - особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые", - подчеркнул глава региона.

Руководителю православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия предъявлено обвинение по п.б ч.4 ст.131 (изнасилование), ч.3 ст.135 (развратные действия), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. В среду Ленинский районный суд Оренбурга арестовал его до 12 ноября. Также были арестованы его дочь и зять, обвиняемые по п. "а", "д", "ж", ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им.

В своем ходатайстве об аресте следователь указывал, что Стремский имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах, находясь на свободе, может угрожать потерпевшим и свидетелям, а также, обладая значительным количеством недвижимого имущества за территорией РФ, может скрыться.

В свою очередь Стремский отрицал свою вину, ссылаясь на то, что данные детей являются вымышленными.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина он запрещен в священнослужении на время ведения следствия.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.