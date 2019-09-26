Уголовное дело возбуждено из-за нарушений на выборах в Крыму

26.09.19 12:52

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело о фальсификации из-за нарушения избирательного процесса на одном из участков в Крыму, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" председатель регионального избиркома Михаил Малышев.

"По фактам нарушений в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов)", - сказал собеседник агентства.

В главном следственном управлении СКР по Крыму отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщила в среду глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам выборов, прошедших 8 сентября возбуждено как минимум 12 уголовных дел. Признаны недействительными результаты по 15 участкам в шести регионах, включая Крым.

В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, их результаты отменены на трех избирательных участках.

В частности, как заявляла Памфилова, 9 сентября, установлены факты массового вброса бюллетеней в поселке Октябрьское (Красногвардейский район) и селе Красноармейское (Раздольненский район). Кроме того, на участке в Железнодорожном районе Симферополя были выданы бюллетени по одномандатным округам избирателям, не обладающим активным избирательным правом.