Отопительный сезон начался в Самаре почти на две недели раньше из-за холодов

26.09.19 13:13

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Похолодание в Самаре сдвинуло сроки отопительного сезона почти на две недели, с 26 сентября планируется подключение всей Самары, сообщает пресс-служба администрации города.

"Работа по подключению к теплосети началась еще на прошлой неделе. В первую очередь тепло начали получать муниципальные учреждения: школы, больницы, детсады, поликлиники, детские дома. Отопление уже получили 138 медицинских учреждений, 237 образовательных учреждений, из которых 111 детских дошкольных учреждений, три вуза, четыре средне-специальных учебных заведения, десять учреждений дополнительного образования и 109 школ" - говорится в сообщении.

Помимо муниципальных учреждений, некоторые многоэтажные дома в жилом секторе тоже начали отапливать: в Красноглинском, Железнодорожном и Советском районах.