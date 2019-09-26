Реконструкторы воссоздадут сражение середины XIX века на фестивале в Крыму

26.09.19 13:17

Фото Минкультуры Крыма

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Военно-исторический фестиваль "Альминское дело", посвященный первому крупному сражению Крымской войны, откроется 29 сентября в Бахчисарайском районе полуострова, вход туда - свободный, сообщила пресс-служба Минкультуры Крыма в четверг.

Альминское сражение произошло 8 (20) сентября 1854 года между русскими войсками под командованием генерал-адъютанта князя Александра Меншикова и объединенными силами англо-франко-турецких войск в нижнем течении реки Альма. Начавшееся утром, к шести часам вечера сражение закончилось отходом русских войск со своих позиций в сторону Севастополя. Однако, несмотря на победу союзников в Альминском сражении, было приостановлено их приближение к Севастополю. Это позволило избежать взятия города штурмом и дало время для подготовки к осаде. Теперь в Бахчисарайском районе создан объект культурного наследия "Мемориальный комплекс - Поле Альминского сражения".

ХII фестиваль стартует 29 сентября в селе Вилино с возложения венков к памятникам воинам и братским могилам павших в Альминском сражении. Церемония пройдет под звуки военного духового оркестра. В часовне состоится траурная лития.

"Традиционно будет представлена зрелищная батально-историческая реконструкция эпизода сражения на реке Альме Бахчисарайского района, с подробными комментариями о его роли в Крымской войне", - говорится в пресс-релизе.

На поле проведения реконструкции воссоздадут дома и постройки селения Бурлюк (ныне Вилино), мост через реку Альма, которую в реальном сражении переходили британские войска, полевое укрепление (так называемый эполемент), где находились орудия русской армии.

Гости фестиваля смогут посетить лагерь реконструкторов, ознакомиться с бытом солдат Российской империи, Великобритании, Франции середины XIX века, а также посмотреть спектакль кукольного театра "Гиньоль" (подлинную пьесу девятнадцатого столетия "Переезд").

Ежегодно фестиваль собирает тысячи зрителей, отмечает Минкультуры Крыма.