Сбербанк назвал основные причины отказа застройщикам в эскроу

26.09.19 13:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Основные причины отказа Сбербанка в предоставлении проектного финансирования застройщикам связаны с предоставлением неполного пакета документов и финансовыми рисками проектов, сообщил в четверг вице-президент банка Сергей Бессонов.

"У нас порядка 60% заявок приостанавливаются по причине отсутствия пакета документов, 22% отказов - по причине самих клиентов и 15% от общей доли - это отказ банков по причине того, что проект несет высокий риск", - сказал Бессонов журналистам.

Он добавил, что резкий рост заявок на предоставление проектного финансирования наблюдался в первом полугодии, в этот период было подано 90% всех заявок. Во втором полугодии был более плавный прирост - 40%.

"Во втором квартале года был всплеск, основное количество девелоперов подали заявки в этот период, поэтому есть некоторое снижение общего количество заявок в третьем квартале", - подчеркнул Бессонов.