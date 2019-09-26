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26.09.19 13:24
Сбербанк назвал основные причины отказа застройщикам в эскроу
"У нас порядка 60% заявок приостанавливаются по причине отсутствия пакета документов, 22% отказов - по причине самих клиентов и 15% от общей доли - это отказ банков по причине того, что проект несет высокий риск", - сказал Бессонов журналистам.
Он добавил, что резкий рост заявок на предоставление проектного финансирования наблюдался в первом полугодии, в этот период было подано 90% всех заявок. Во втором полугодии был более плавный прирост - 40%.
"Во втором квартале года был всплеск, основное количество девелоперов подали заявки в этот период, поэтому есть некоторое снижение общего количество заявок в третьем квартале", - подчеркнул Бессонов.
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