Свыше 3 тыс. бизнесменов и чиновников поучаствуют в саммите туриндустрии в Сочи

26.09.19 13:29

© РИА Новости. Артур Лебедев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Организованный при поддержке краевых властей саммит туриндустрии состоится с 21 по 22 ноября на горноклиматическом курорте "Роза Хутор".

"Форум SIFT в Сочи - завершающее в России конгрессно-выставочное мероприятие, ориентированное на внутренний и въездной туризм, где обсуждают перспективы и тенденции развития сферы курортов и туризма, планы на грядущий год", сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

В прошлом году участниками туристического саммита стали делегаты из регионов всех федеральных округов России, а также Китая, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркмении, Молдовы, Абхазии, Украины, Грузии и Саудовской Аравии.

"Ожидается, что участниками форума станут свыше трех тысяч представителей власти и бизнеса", - подчеркивает пресс-служба.

Традиционно в дни работы форума пройдут XXV Международная туристская выставка "Курорты и Туризм. Сезон 2019-2020", XIX Международная специализированная выставка "Гостинично-ресторанный бизнес", Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов, ознакомительно-образовательные туры по объектам курортно-делового Сочи.

Площадки форума будут работать по нескольким форматам коммуникации: SIFT Meetings - прямые переговоры, SIFT Академия - семинары, мастер-классы, деловые игры, встречи с топовыми трэвел-блогерами, SIFT Person - инструменты маркетинга.