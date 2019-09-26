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26.09.19 13:56
Бюджет Ленобласти на 2020 год запланирован с дефицитом 6%
По его словам, дефицит неконсолидированного бюджета региона на 2020 год, таким образом, может составить 8 млрд рублей (6% от уровня собственных доходов).
"Мы закладываем изначально немного больше в расходные части бюджета, используя эти 6% дефицита, и затем по ходу исполнения бюджета, видя, какие у нас статьи исполняются лучше, какие хуже, имеем возможность более оперативно вместе с депутатами перебрасывать деньги на те направления, которые исполняются лучше", - сказал Марков.
Глава комитета отметил, что собственные доходы в бюджет составят 134 млрд рублей, безвозмездные поступления планируются в объеме 7,8 млрд рублей.
В 2021 и 2022 годах доходы неконсолидированного областного бюджета прогнозируются на уровне 150,1 млрд рублей и 151,9 млрд рублей соответственно, расходы - 158,7 млрд рублей и 156,5 млрд рублей. Дефицит в 2021 году составит 6%, к 2022 году снизится до 3%.
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