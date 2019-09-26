Бюджет Ленобласти на 2020 год запланирован с дефицитом 6%

26.09.19 13:56

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Проект бюджета Ленинградской области 2020 год предполагает доходы в объеме 141,8 млрд рублей и расходы 149,8 млрд рублей в следующем году, сообщил председатель комитета финансов Роман Марков на заседании правительства региона в четверг.

По его словам, дефицит неконсолидированного бюджета региона на 2020 год, таким образом, может составить 8 млрд рублей (6% от уровня собственных доходов).

"Мы закладываем изначально немного больше в расходные части бюджета, используя эти 6% дефицита, и затем по ходу исполнения бюджета, видя, какие у нас статьи исполняются лучше, какие хуже, имеем возможность более оперативно вместе с депутатами перебрасывать деньги на те направления, которые исполняются лучше", - сказал Марков.

Глава комитета отметил, что собственные доходы в бюджет составят 134 млрд рублей, безвозмездные поступления планируются в объеме 7,8 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах доходы неконсолидированного областного бюджета прогнозируются на уровне 150,1 млрд рублей и 151,9 млрд рублей соответственно, расходы - 158,7 млрд рублей и 156,5 млрд рублей. Дефицит в 2021 году составит 6%, к 2022 году снизится до 3%.