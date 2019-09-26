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26.09.19 13:58

МЧС: число погибших на водоемах Москвы снизилось на 50%

© РИА Новости. Алексей Куденко
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Впервые за 10 лет число отдыхающих, утонувших в водоемах Москвы, снизилось на 50%, сообщил в четверг заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

"Количество утонувших на столичных водоемах снижено на 50%. Этого показателя удалось достичь впервые за 10 лет", - сказал Волков на совещании в столичном главке МЧС.

В сравнении с предыдущим годом, "число погибших на воде в 2019 году составило 21 человек, в то время как в 2018 - 42", уточнил представитель министерства.

Он отметил, что по статистике чаще всего происшествия на воде происходят в запрещенных для купания местах, и с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

"До 70% случаев гибели на водных объектах происходят с людьми, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в местах, не оборудованных для купания", - сообщил Волков.

Кроме того, в рамках проведения месячника безопасности на водных объектах Москвы спасателями было выявлено более 3 тыс. детей до 14 лет, находящихся вблизи водоёмов без присмотра взрослых.

"Данные меры дали возможность снизить детскую гибель в сравнении с прошлым отчетным периодом на 33%", - сказал инспектор.

В ходе совещания Волков также предложил увеличить количество мест массового отдыха для купания во всех районах города.

"Организованных пляжей в Москве просто не хватает. Надо увеличивать количество оборудованных пляжей", - сказал он.

Всего, по словам представителя министерства, в Москве организовано 126 мест массового отдыха возле водоёмов.

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