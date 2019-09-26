|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.09.19 13:58
МЧС: число погибших на водоемах Москвы снизилось на 50%
"Количество утонувших на столичных водоемах снижено на 50%. Этого показателя удалось достичь впервые за 10 лет", - сказал Волков на совещании в столичном главке МЧС.
В сравнении с предыдущим годом, "число погибших на воде в 2019 году составило 21 человек, в то время как в 2018 - 42", уточнил представитель министерства.
Он отметил, что по статистике чаще всего происшествия на воде происходят в запрещенных для купания местах, и с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
"До 70% случаев гибели на водных объектах происходят с людьми, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в местах, не оборудованных для купания", - сообщил Волков.
Кроме того, в рамках проведения месячника безопасности на водных объектах Москвы спасателями было выявлено более 3 тыс. детей до 14 лет, находящихся вблизи водоёмов без присмотра взрослых.
"Данные меры дали возможность снизить детскую гибель в сравнении с прошлым отчетным периодом на 33%", - сказал инспектор.
В ходе совещания Волков также предложил увеличить количество мест массового отдыха для купания во всех районах города.
"Организованных пляжей в Москве просто не хватает. Надо увеличивать количество оборудованных пляжей", - сказал он.
Всего, по словам представителя министерства, в Москве организовано 126 мест массового отдыха возле водоёмов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket