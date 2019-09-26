Производители обеспокоены сроком введения в РФ обязательной маркировки молочной продукции

26.09.19 14:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Маркировка молочной продукции в РФ может стать обязательной. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) беспокоят эти планы, поскольку изначально решение о маркировке планировалось принимать по результатам эксперимента.

Как сообщает Минпромторг, решение об обязательной маркировке принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в среду.

"В ходе госкомиссии был одобрен проект распоряжения правительства Российской Федерации о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки, которая должна будет начаться 1 июня 2020 года", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, процитированный в пресс-релизе.

Между тем, как сообщает Союзмолоко, международные договоры (ЕАЭС) и правовые акты РФ предусматривают проведение анализа целесообразности введения обязательной маркировки для конкретной группы товаров.

"Союз глубоко возмущен полным игнорированием правовых норм для оценки введения еще одной системы прослеживаемости, - говорится в сообщении. - Так, запланированный к старту 15 июля эксперимент по маркировке молочной продукции по факту не был начат. Методические рекомендации к проведению эксперимента не утверждены и не согласованы ни с Минсельхозом, ни с бизнес-сообществом".

По предварительным оценкам, совокупные единовременные инвестиции молочных заводов в маркировку составят около 25 млрд рублей, ежегодные затраты - около 20 млрд рублей. При этом чистая прибыль отрасли за 2018 год составила 35 млрд рублей. В то же время целью маркировки обозначается борьба с контрафактом, доля которого на молочном рынке составляет, по данным союза, 0,01%.

Союз напоминает, что одновременно для молочной отрасли в 2019 году будет завершено внедрение системы "Меркурий", решающей те же задачи прослеживаемости, что и система маркировки. "Технологических решений по заявленной ранее интеграции системы маркировки и ФГИС "Меркурий" не разработано, что означает для отрасли работу в интерфейсах двух систем", - уточняется в пресс-релизе.

"В связи с этим введение обязательной маркировки молочной продукции дополнительно к уже внедряемой системе прослеживаемости может стать избыточной мерой противодействия нелегальному обороту продукции. Внедрение одновременно двух систем прослеживаемости для социально значимой отрасли молочных продуктов, характеризующейся сложными бизнес-процессами, станет двойным обременением для молочных предприятий и рынка и, в конечном итоге, потребителя", - предупреждают в Союзе.

"Союзмолоко намерен добиваться оценки целесообразности внедрения маркировки и уверен, что принятие решения об обязательности маркировки молочных продуктов, согласно обязательствам России в ЕАЭС, возможно только после оценки затрат бизнеса и подведения итогов эксперимента", - подчеркивается в сообщении.

Молочная продукция была включена в перечень отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, распоряжением правительства РФ от 13 июля 2019 года с указанием, что срок введения обязательной маркировки будет определен по результатам эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории РФ. Проведение эксперимента предусмотрено постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года.

Как сообщалось, эксперимент по маркировке молочной продукции должен был продлиться до 29 февраля 2020 года. В его рамках цифровой двухмерный код data matrix должен наноситься на отдельные категории продуктов, включая молоко, сливки, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог. Чтобы не дублировать маркировку с системой ветсертификации "Меркурий", предполагалось, что "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а "Честный знак" (система маркировки, оператор ЦРПТ) прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе.