Суд отложил рассмотрение иска к Антипинскому НПЗ на 2,4 млрд руб. до 25 ноября

26.09.19 14:14

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы отложил на 25 ноября рассмотрение иска московского ООО "Инвестнефтетрейд" к "Антипинскому НПЗ" о взыскании долга по кредиту, говорится в материалах суда.

По итогам заседания 25 сентября суд принял заявление истца об увеличении общей суммы иска на 93,1 млн рублей, до 2,4 млрд рублей.

Также суд удовлетворил ходатайство "Антипинского НПЗ" о привлечении к делу в качестве третьего лица временного управляющего Константина Сичевого. При этом суд не поддержал ходатайство НПЗ о том, чтобы оставить иск "Инвестнефтетрейда" без рассмотрения.

ООО "Инвестнефтетрейд" занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Как сообщалось, в начале сентября Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении "Антипинского НПЗ" процедуру наблюдения по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка). Временным управляющим был назначен Сичевой из СРО "Северная столица".

В мае Сбербанк за долги приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток". По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд.

Летом стало известно, что СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "Сокар энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Однако эта сделка так и не была отражена в ЕГРЮЛ. В пресс-релизе Антипинского НПЗ ранее "Сокар энергоресурс" называется давальцем, который будет загружать завод нефтью. А в пресс-релизе Сбербанка - "оператором проекта".