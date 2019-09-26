Пострадавшие от взрыва газа в иркутском Ангарске получат до 100 тыс. рублей

26.09.19 14:23

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Администрация Ангарска (Иркутская область) выплатит материальную помощь пострадавшим от взрыва бытового газа, который произошел 15 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома и повредил несущие конструкции в подъезде.

"Всем пострадавшим жителям, прописанным в подъезде, будет выплачено по 10 тыс. рублей. Тем, кто частично утратил имущество, будет оказана помощь в размере 50 тыс. рублей на каждого прописанного. Для тех, у кого произошла полная утрата имущества, сумма составит 100 тыс. рублей", - сообщила в четверг пресс-служба администрации Ангарска.

Выплаты планируется начать на следующей неделе. Городская администрация также готовит пакет документов в правительство Иркутской области, чтобы дополнительные аналогичные выплаты пострадавшие получили из регионального бюджета.

Кроме того, собственники не будут платить за коммунальные услуги до возвращения в свои квартиры - аварийно-восстановительные работы в доме должна провести специализированная организация, поскольку часть конструкций потеряла несущую способность.

"В помещениях, оказавшихся в эпицентре взрыва, в ближайшее время будут установлены временные подпорки для последующего восстановления несущих конструкций до нормативного состояния", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по информации пресс-службы, рассматривается возможность демонтажа подъезда с расселением собственников в новое жилье.

Согласно спискам, в поврежденном подъезде проживают 45 человек. Пять семей переехали в резервные муниципальные квартиры, остальные предпочли временно разместиться у родственников.

Взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома №17 в 8-м микрорайоне Ангарска произошел в ночь на 15 сентября. Пострадали 12 человек, один из них - владелец квартиры 1971 года рождения - скончался в больнице. Шестеро пострадавших - все дети в возрасте от 2 до 16 лет - были госпитализированы и в настоящее время выписаны из больниц.

Из-за угрозы обрушения поврежденного подъезда в Ангарске ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, взрыв устроил владелец квартиры, пытаясь свести счеты с жизнью.