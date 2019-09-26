AZUR air после инцидента в Барнауле проводит техосмотр своих Boeing-767

26.09.19 14:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 сентября. Interfax-Russia.ru - AZUR air после инцидента с участием самолета Boeing-767-300 в Барнауле проводит дополнительный техосмотр всех имеющихся у нее в парке самолетов этого типа.

"Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета ведет расследование инцидента. AZUR air также организовала дополнительный технический осмотр всего парка Boeing-767-300", - говорится в сообщении компании.

По данным Росавиации, в парке AZUR air всего одиннадцать Boeing-767-300.

Также перевозчик планирует выплатить пассажирам рейса Камрань - Барнаул по 100 тыс. рублей "в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального".

"Ответственность AZUR air застрахована в СПАО "Ингосстрах". В отношении пассажиров, которые получили травмы, будет произведен расчет страховой выплаты по федеральному закону. (...) Информация о порядке получения страховых компенсаций будет направлена каждому пассажиру индивидуально", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, вечером 25 сентября самолет AZUR air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа. Более 50 человек обратились к медикам за помощью, один из них был госпитализирован с переломом позвоночника. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.