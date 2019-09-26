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Тепло вернется в Москву в начале следующей недели, но будет дождливо

© РИА Новости. Максим Блинов
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе прогнозируется потепление к последнему дню сентября, однако погоду испортят осадки.

"В принципе, температура еще может повысится до +15...17 градусов, мы прогнозируем такую погоду в начале следующей недели, 30 сентября - 1 октября", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он рассказал, что пока в Москве на синоптическую ситуацию влияет антициклон в нижних слоях атмосферы, благодаря чему установилась сухая и довольно солнечная погода. Однако ситуация, по словам Вильфанда, начнет меняться к 30 сентября, когда к столичному региону подойдет циклон, и Москва с Подмосковьем окажутся в зоне действия южных потоков: температура поднимется до +15 и даже, возможно, +17 градусов.

Он отметил, что с теплом циклон принесет осадки: уже в воскресенье небо затянет облаками и вероятность дождя повысится, а в понедельник метеорологи уверенно прогнозируют влажную погоду.

Сколько продержится тепло, пока неизвестно. Вильфанд не исключил, что дожди могут закончится, а температура при этом не успеет опуститься.

"Есть еще вероятность что будет в конце первой декады температурный фон будет около 15 градусов и без осадков", - сказал метеоролог, отметив, что такую погоду можно будет назвать "бабьим летом".

Тем не менее, представитель Гидрометцентра напомнил, что в гидрометслужбе "бабье лето" обычно прогнозируется за два-три дня до его наступления.

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