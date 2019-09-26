Замглавы управления Росреестра по Татарстану арестована за махинации с землей

26.09.19 14:53

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Казани на заседании в четверг избрал меру пресечения заместителю руководителя управления Росреестра по Татарстану Аде Зайдуллиной, обвиняемой в причастности к незаконному присвоению муниципальных земельных участков в Казани, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Избрать в отношении Зайдуллиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября 2019 года", - решила судья.

Ходатайство следователя о взятии под стражу обвиняемой суд оставил без удовлетворения.

Согласно озвученным в суде материалам, Зайдуллина была задержана 24 сентября. 25 сентября ей было предъявлено обвинение по нескольким эпизодам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) и подстрекательства к превышению должностных полномочий (ч.4 ст 33, ч.1 ст 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2013-2017 годах в Татарстане действовала организованная преступная группа, участники которой по поддельным документам похищали права на объекты недвижимости.

Следствие полагает, что в роль Зайдуллиной, являвшейся на тот момент сотрудницей татарстанского управления Росреестра, входило обеспечение беспрепятственной регистрации земельных участков в Казани.

Сама Зайдуллина вину не признала.