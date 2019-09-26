"Россети" вложат в электросети Кабардино-Балкарии 1,8 млрд руб. до 2023г

26.09.19 14:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Группа "Россети" направит 1,8 млрд рублей до 2023 года в развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской республики (КБР), сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа" (бренд "Россети Северный Кавказ").

Об инвестициях договорились на состоявшейся в четверг встрече в Москве заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов и врио главы КБР Казбек Коков.

"Важно, что эти инвестиции - нетарифные источники, а собственные средства госхолдинга. В самое ближайшее время энергетики совместно с правительством региона разработают программу надежности электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии. В рамках этого документа, среди прочих мероприятий, планируется масштабная реконструкция уже действующих и строительство новых энергообъектов, в том числе в рамках цифровой трансформации отрасли страны", - цитирует пресс-служба Иванова.

Отмечается, что, в частности, 1,6 млрд рублей энергетики инвестируют в реконструкцию потребительских сетей низкого напряжения, а также замену приборов учета.

Еще 200 млн рублей "Россети Северный Кавказ" направят на технологическое присоединение.