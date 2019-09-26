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26.09.19 14:59
"Россети" вложат в электросети Кабардино-Балкарии 1,8 млрд руб. до 2023г
Об инвестициях договорились на состоявшейся в четверг встрече в Москве заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов и врио главы КБР Казбек Коков.
"Важно, что эти инвестиции - нетарифные источники, а собственные средства госхолдинга. В самое ближайшее время энергетики совместно с правительством региона разработают программу надежности электросетевого комплекса Кабардино-Балкарии. В рамках этого документа, среди прочих мероприятий, планируется масштабная реконструкция уже действующих и строительство новых энергообъектов, в том числе в рамках цифровой трансформации отрасли страны", - цитирует пресс-служба Иванова.
Отмечается, что, в частности, 1,6 млрд рублей энергетики инвестируют в реконструкцию потребительских сетей низкого напряжения, а также замену приборов учета.
Еще 200 млн рублей "Россети Северный Кавказ" направят на технологическое присоединение.
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