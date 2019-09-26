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26.09.19 15:08

Минкультуры РФ: Тула входит в тройку музейных центров России

© РИА Новости. Юрий Сомов
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Тула входит в число трех крупнейших музейных центров России, празднование 500-летия Тульского кремля станет событием международного уровня, сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе встречи с участниками Российско-финляндского музейного саммита, который открылся в четверг в Туле.

Она отметила, что Тульская область активно развивает музейное дело - не только совершенствует работу существующих музеев, но и создает новые.

"Тула - третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас нет ни одного субъекта России, где работало бы четыре или пять федеральных музеев. Кроме того, в Тульской области уделяют большое внимание развитию региональных и муниципальных музеев. Со своей стороны мы будем поддерживать Тульскую область в этом направлении", - сказала Манилова.

"Тем более, что следующий год знаковый для области - в год юбилея Тульского кремля здесь начнет работу Музейный квартал. Он станет новой точкой притяжения жителей и туристов. Это событие международного уровня", - подчеркнула замминистра.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в регионе сформирована хорошая база для развития музейного дела. Здесь расположены четыре федеральных музея, которые пользуются неизменной популярностью у жителей и туристов, их посещаемость растет год от года. Недавно появился филиал еще одного федерального учреждения - Государственного исторического музея.

"Уверен, что при участии тульских директоров музеев, а также при поддержке министерства культуры России и руководителей ведущих федеральных музеев мы сможем реализовать в Туле масштабные и интересные проекты. Мы рассчитываем, что со временем Тула сможет претендовать на звание музейной столицы России, добавив это звание к своим титулам", - подчеркнул Дюмин.

Губернатор заявил о важности проведения XX юбилейного Российско-финляндского культурного форума. В числе крупных мероприятий форума - музейный саммит, в котором примут участие руководители ведущих музеев России и Финляндии.

"Для Тулы - это очередной шаг для интеграции в мировую культурную среду", - подчеркнул Дюмин.

Глава региона также рассказал о подготовке к торжествам по случаю 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. К этому юбилею в области идет восстановление объектов культурного наследия в городах Засечной черты.

По его словам, центр Тулы постепенно становится единым историко-культурным пространством. В оружейной столице уже открыт музей археологии Тульского кремля, часть экспозиций размещена в его башнях. В следующем году планируется открыть археологическое окно, аналогичное тому, которое создано в Москве.

В 2020 году обновленная Казанская набережная вместе с Тульским кремлем и создаваемым Музейным кварталом образуют полноценный культурный кластер.

Здесь будут в полном объеме проведены реставрационные работы и созданы современнейшие мультимедийные экспозиции федеральных музеев "Ясная Поляна", "Куликово поле", В.Д.Поленова и Государственного исторического музея. В шаговой доступности находятся музей оружия, музей самоваров, краеведческий музей, музей станка в творческом индустриальном кластере "Октава".

"Мы прикладываем все силы для того, чтобы наш Музейный квартал был настоящей культурной и туристической "меккой" Тулы", - сказал тульский губернатор.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин выразили готовность содействовать в развитии музейного сотрудничества.

В рамках форума в Тульском кремле открылась выставка, где представлены 11 городов Большой Зачечной черты, расположенных в Тульской области. Также запланированы семинар "Российско-финляндский музейный диалог", встречи руководителей крупных федеральных музеев с музейным сообществом тульского региона, школьниками и студентами.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.

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