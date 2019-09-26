Петербургскую Рождественскую ярмарку вернут в исторический центр

26.09.19 15:19

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге в этом году пройдет в самом центре города - на Манежной площади и на Малой Садовой улице, сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

"Мы возвращаем этот яркий праздник в исторический центр, как это делается во всех европейских городах. Рождественская ярмарка пройдет в новом формате. Мы хотим, чтобы у каждого посетителя остались незабываемые впечатления", - отметил Елин.

Ярмарка в этом году начнется значительно раньше обычного - 12 декабря, а завершится 13 января.

За месяц работы на главной сцене ярмарки выступят не менее 500 артистов. На празднике посетители смогут отведать блюда национальных кухонь из российских регионов и зарубежных стран. Дети смогут побывать в резиденции Деда Мороза и Домике ремесел, встретиться со сказочными персонажами, посмотреть театрализованные постановки. Ребят ждут аттракционы, конкурсы и розыгрыши.

Власти Петербурга рассчитывают, что ярмарку посетят более 1,5 млн петербуржцев и гостей города.

Рождественская ярмарка проводится в Петербурге с 2006 года. Впервые она прошла на площади Искусств, с 2007 по 2012 годы работала на площади Островского, а начиная с 2013 года - на Пионерской площади.