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26.09.19 15:52

Нижегородская область дополнительно направит 33 млн руб. на субсидирование региональных авиаперевозок

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в четверг одобрили внесение изменений в бюджет на текущий год, предусматривающие в том числе дополнительное субсидирование региональных авиаперевозок, сообщает пресс-служба областного парламента.

Так, из средств облбюджета будет направлено 33,4 млн рублей на субсидии организациям воздушного транспорта для выполнения региональных воздушных перевозок и формирования маршрутной сети из Нижнего Новгорода по направлениям Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск.

Пресс-служба губернатора и правительства в свою очередь сообщает, что эти средства являются дополнительными в текущем году и выделяются на условиях софинансирования - 40% из федерального бюджета и по 30% - из региональных. На субсидирование региональных авиаперевозок в областном бюджете уже заложено 37,6 млн рублей ежегодно. В настоящее время из бюджета Нижегородской области субсидируются авиарейсы в Пермь, Краснодар и Казань. Также из бюджетов других регионов субсидируются авиамаршруты из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону.

Планируется, что в 2020-2021 годах ежегодно будет заложено 161,1 млн рублей по направлениям из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Самару, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Казань, Краснодар, Геленджик, Сочи, Челябинск, Новосибирск.

Пресс-служба Заксобрания сообщает также, что с учетом изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составят по доходам 174,9 млрд рублей (увеличены на 35 млн рублей), по расходам - 185,9 млрд рублей (увеличены на 166 млн рублей), дефицит - 11 млрд рублей (увеличен на 131 млн рублей; составит 5,9% от расходов - ИФ). Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года, и не ведет к увеличению объема госдолга.

Изменения, в частности, связаны с ростом безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 37,6 млн рублей. Из этих средств на создание модельных муниципальных библиотек будет направлено 20 млн рублей, на оснащение специализированных учреждений органов госвласти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием - 17,5 млн рублей.

Также будет выделен 21 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по ремонтно-реставрационным работам на участке от Георгиевской до Коромысловой башни нижегородского кремля и на выполнение работ по устройству современной архитектурно-художественной подсветки кремля. Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода 11,7 млн рублей будет направлено на оснащение оборудованием киноцентра "Рекорд".

Как сообщалось, с учетом внесенных в конце августа изменений доходы областного бюджета на текущий год были утверждены в размере 174,815 млрд рублей, расходы - 185,703 млрд рублей, дефицит - 10,888 млрд рублей, или 5,9% от расходов.

Ранее сообщалось также, что ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты регионов") в первом полугодии 2019 года обслужило на внутрироссийских рейсах более 97 тыс. пассажиров, что на 28,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшей популярностью, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пользовались рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, а также Самару.

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