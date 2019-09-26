Кабмин изменил сроки ввода крымских ТЭС, структура Ростеха может избежать штрафов за просрочку

26.09.19 16:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство России скорректировало нормативные сроки введения в эксплуатацию двух ПГУ-ТЭС в Крыму, которые фактически заработали в первом квартале этого года.

Постановление кабмина от 21 сентября опубликовано на текущей неделе на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие меры, предположительно, позволят строившему станции ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") избежать ответственности за просрочку запуска генерации.

Как сообщалось, ООО "ВО "Технопромэкспорт" построило на Крымском полуострове две станции: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - 470 МВт. Первые очереди обеих ТЭС введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта.

Сентябрьское постановление кабмина вносит изменения в утвержденные российским правительством в 2015 году правила предоставления субсидии "Ростеху" на строительство крымских ТЭС (государство, по данным газеты "Коммерсант", выдало 25 млрд рублей, остальные средства привлекались кредитами).

Ввод крымской генерации несколько раз откладывался, правительство РФ корректировало план-график реализации проекта. Последний раз - летом прошлого года. Тогда срок запуска первых блоков обеих станций перенесли на 1 сентября 2018 года, второго блока севастопольской ТЭС - на 1 октября того же года, второго блока симферопольской ТЭС - на 1 ноября.

После нынешних изменений в плане-графике реализации проекта срок ввода в эксплуатацию первых блоков двух станций обозначен не позднее 1 февраля 2019 года, вторых блоков - 1 апреля 2019 года.

По данным "Коммерсанта", за каждый день просрочки запуска станций ТПЭ могли грозить 2 млн рублей пени. За нарушение сроков проектирования и строительства неустойка могла достигать 300 тыс. рублей за день.

ТПЭ просил набсовет ассоциации "НП Совет рынка" простить ему непоставку мощности первых двух блоков обеих ТЭС в Крыму, заявляя, что это произошло не по вине компании. Набсовет "Совета рынка", по сведениям СМИ, решил в конце прошлого года не штрафовать структуру Ростеха.

Как сообщалось, ТПЭ в 2018 году подал в арбитражный суд Крыма четыре иска к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), требуя обязать крымских энергетиков ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимые для запуска первых и вторых очередей Таврической и Балаклавской ТЭС.

Решение по одному из них вынесено летом 2019 года. "Технопромэкспорт" не смог добиться через суд первой инстанции ввода ЛЭП для первого блока ТЭС в Севастополе, подал апелляционную жалобу.

"Крымэнерго" утверждает, что сроки выполнения работ не истекли, настаивает: основным нормативным актом, определяющим порядок техприсоединения, являются утвержденные правительством России в 2004 году "Правила технологического присоединения ...". В данном случае, как указывается в материалах арбитражного суда Крыма, мероприятия по техприсоединению должны быть выполнены до 22 июля 2020 года.