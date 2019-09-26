Мутко отвел две недели на подачу заявлений о повторном обследовании жилья в Иркутской области

26.09.19 16:07

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Повторное обследование жилых домов, пострадавших от паводка в Иркутской области, должно завершиться к 10 октября, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Решение нашей комиссии, что мы официально принимаем заявления на повторное обследование домов до 10 октября, после этого числа мы закрываем прием заявлений", - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил, что в случае несогласия жителей с решением по жилым домам у них будет возможность обратиться в суд и пройти дополнительную независимую экспертизу.

Ранее на заседании вице-премьер сообщил, что повторное обследование жилых зданий в Иркутской области выявило 650 непригодных для проживания домов.

"На повторное обследование было заявлено 1 454 жилых помещений. Предварительные цифры сегодня такие, что под 650 помещений в результате обследования признаны непригодными и пойдут под расселение", - сказал Мутко.

Ранее непригодными для проживания были признаны 5 718 жилых помещений, в которых проживало более 17 тыс. человек. Капремонту до повторного обследования подлежало 3,4 тыс. домов.

Как сообщалось, режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.