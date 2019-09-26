ЧП при посадке: шасси загорелось у самолета Azur Air во время приземления в аэропорту Барнаула
  
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
   
Неутешительный итог: ЦИК заявил о вмешательстве в выборы в Петербурге ряда единороссов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
26.09.19 17:31

Более 500 тыс. жителей Ростовской области вовлекут в проект по популяризации предпринимательства

© РИА Новости. Варвара Гертье
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Ростовская область приступила к реализации проекта "Популяризация предпринимательства", планирует привлечь к участию в нем более полумиллиона жителей, сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко на презентации проекта в четверг.

"В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запускается масштабный региональный проект "Популяризация предпринимательства". Его конечной целью является создание положительного образа предпринимательства, а также поддержка в создании новых компаний на территории области. Проект рассчитан на период до 2024 года", - сказал министр.

По его словам, в проекте сможет участвовать любой житель Ростовской области, который "мечтал, хотел, а может неосознанно имеет компетенции, способности для создания своего дела - неважно, в качестве ИП, самозанятого или руководителя нового бизнес-направления".

В рамках проекта в первые 100 дней более 15 тыс. человек - потенциальных предпринимателей пройдут тестирование по согласованной с федеральным центром методологии, чтобы понять, какие компетенции характерны для каждого из них.

По итогам тестирования для дальнейшего обучения будет отобрано более 5,5 тыс. человек по программам, рекомендованным министерством экономического развития РФ, для получения "soft skills" ("мягкие навыки") и "business skills" ("бизнес-навыки").

Еще 3 тыс. школьников в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность не только пройти обучение, но и в дальнейшем реализовать свое дело.

Обучение участников, прошедших тестирование, будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов.

"В итоге из всех протестированных, обученных мы должны получить как минимум 278 новых индивидуальных предпринимателей или субъектов малого бизнеса. Наиболее отличившиеся потенциальные предприниматели в качестве бонуса получат бесплатные издержки по регистрации своего дела и налоговые льготы в течение первого времени", - сказал Папушенко.

В настоящее время в сфере малого и среднего предпринимательства в Ростовской области занято порядка 500 тыс. человек. В данном сегменте действует более 177 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые формируют порядка 20% валового регионального продукта.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.09.19 14:42
Тепло вернется в Москву в начале следующей недели, но будет дождливо
.
  26.09.19 13:58
МЧС: число погибших на водоемах Москвы снизилось на 50%
.
  26.09.19 11:03
Потерпевший и прокуратура считают, что актеру Устинову можно назначить менее суровое наказание
.
  26.09.19 09:20
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову
.
  26.09.19 09:18
Проспект Сахарова в Москве 29 сентября вновь перекроют для движения транспорта
.
  26.09.19 09:14
Московская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в хостеле
.
  25.09.19 17:56
Юго-западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году
.
  25.09.19 17:13
"Внуково" в 2020 году хочет запустить биометрический контроль пассажиров
.
  25.09.19 15:55
Похититель картины Куинджи из Третьяковки получил 3 года колонии
.
  25.09.19 14:13
Суд продлил аресты двум фигурантам дела о беспорядках 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket