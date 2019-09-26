Более 500 тыс. жителей Ростовской области вовлекут в проект по популяризации предпринимательства

26.09.19 17:31

© РИА Новости. Варвара Гертье

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Ростовская область приступила к реализации проекта "Популяризация предпринимательства", планирует привлечь к участию в нем более полумиллиона жителей, сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко на презентации проекта в четверг.

"В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запускается масштабный региональный проект "Популяризация предпринимательства". Его конечной целью является создание положительного образа предпринимательства, а также поддержка в создании новых компаний на территории области. Проект рассчитан на период до 2024 года", - сказал министр.

По его словам, в проекте сможет участвовать любой житель Ростовской области, который "мечтал, хотел, а может неосознанно имеет компетенции, способности для создания своего дела - неважно, в качестве ИП, самозанятого или руководителя нового бизнес-направления".

В рамках проекта в первые 100 дней более 15 тыс. человек - потенциальных предпринимателей пройдут тестирование по согласованной с федеральным центром методологии, чтобы понять, какие компетенции характерны для каждого из них.

По итогам тестирования для дальнейшего обучения будет отобрано более 5,5 тыс. человек по программам, рекомендованным министерством экономического развития РФ, для получения "soft skills" ("мягкие навыки") и "business skills" ("бизнес-навыки").

Еще 3 тыс. школьников в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность не только пройти обучение, но и в дальнейшем реализовать свое дело.

Обучение участников, прошедших тестирование, будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов.

"В итоге из всех протестированных, обученных мы должны получить как минимум 278 новых индивидуальных предпринимателей или субъектов малого бизнеса. Наиболее отличившиеся потенциальные предприниматели в качестве бонуса получат бесплатные издержки по регистрации своего дела и налоговые льготы в течение первого времени", - сказал Папушенко.

В настоящее время в сфере малого и среднего предпринимательства в Ростовской области занято порядка 500 тыс. человек. В данном сегменте действует более 177 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые формируют порядка 20% валового регионального продукта.