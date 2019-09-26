Жилищные сертификаты получили почти 80% пострадавших от паводка в Иркутской области

26.09.19 16:20

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 4,5 тыс. сертификатов на приобретение нового жилья получили граждане, пострадавшие в результате летних наводнений в Иркутской области, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Левченко.

"На сегодняшний день получили свидетельства 4 тыс. 502 семьи, или 78,7% от общего количества пострадавших, на сумму 12,8 млрд рублей", - сказал Левченко в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил, что правительство уже оплатило 716 свидетельств на общую сумму 1,95 млрд рублей.

По словам губернатора, всего на сегодняшний день с заявлениями на получение жилищных сертификатов обратилось 5 тыс. 319 семей, то есть 93% от общего количества пострадавших.

Как сообщалось, всего из федерального бюджета на восстановление жилищных прав граждан, пострадавших от паводков в Иркутской области этим летом, направлено 14,1 млрд рублей. Пострадавшие могут использовать свидетельства для приобретения жилья на вторичном рынке или в строящихся поселках и микрорайонах в пострадавших муниципалитетах.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. В результате наводнений около 6 тыс. домов оказались разрушены или признаны непригодными для проживания, еще около 3,5 тыс. домов требуют капремонта.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей. Финансирование предусмотрено до 2023 года.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.