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26.09.19 16:26
Перенос Гран-при России "Формулы-1" из Сочи в Петербург не обсуждался
"Текущий контракт на право проведения гонок "Формулы-1" предполагает проведение российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. "Росгонки" (компания-промоутер Гран-при России - ИФ) не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город", - сказал Джус, комментируя сообщения СМИ о возможном переносе этапа.
Между тем российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, высказал мнение, что проведение Гран-при России "Формулы-1" добавило бы гонкам новой аудитории.
"Это позволит привлечь дополнительных зрителей, возможно, и финских болельщиков", - сказал Даниил Квят.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе проведения "Формулы-1" из Сочи в Санкт-Петербург.
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.
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