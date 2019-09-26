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26.09.19 16:31
Пиотровский считает Янтарную комнату навсегда утерянной
"Думаю, что ее уже нет. Скорее всего, она сгорела во время пожара в Калининграде. Я не верю, что она сохранилась", - сказал Пиотровский в ходе встречи со студентами в четверг в Туле.
"Ее достойно компенсирует копия, воссозданная в Царском Селе", - подчеркнул он.
Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. При императрице Елизавете Петровне зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната была вывезена фашистами во время оккупации города Пушкина.
Интерьер был восстановлен в Екатерининском дворце Царского Села к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Янтарная комната была восстановлена по сохранившимся историческим изображениям. Реставрационные работы длились около 25 лет.
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