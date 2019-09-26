Пиотровский считает Янтарную комнату навсегда утерянной

26.09.19 16:31

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает утерянной первоначальный вариант Янтарной комнаты, вывезенный фашистами в годы Великой Отечественной войны.

"Думаю, что ее уже нет. Скорее всего, она сгорела во время пожара в Калининграде. Я не верю, что она сохранилась", - сказал Пиотровский в ходе встречи со студентами в четверг в Туле.

"Ее достойно компенсирует копия, воссозданная в Царском Селе", - подчеркнул он.

Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. При императрице Елизавете Петровне зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната была вывезена фашистами во время оккупации города Пушкина.

Интерьер был восстановлен в Екатерининском дворце Царского Села к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Янтарная комната была восстановлена по сохранившимся историческим изображениям. Реставрационные работы длились около 25 лет.