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Жители Югры до 15 октября выберут вариант герба для своего региона

© РИА Новости. Александр Вильф
19 сентября. Interfax-Russia.ru - Жителям Югры представят для обсуждения четыре варианта эскиза герба, итоговое обсуждение пройдет 15 октября, говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей региона.

Варианты эскиза герба разработала специальная группа под руководством автора нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрия Росича. При его создании учитывались общие геральдические требования, экспертные замечания геральдического совета при президенте РФ и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях ранее.

"Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова Росича.

Каждый из четырех предложенных вариантов эскизов отличается деталями, по цветовой гамме, визуальному решению. Объединяет их наличие птицы "Кат ухуп вой" из преданий народов ханты и манси, национальный орнамент, корона с орнаментным ободом как символ статуса автономного субъекта России, священные для коренных народов животные - медведи, наличие золотого цвета и зеленых кедровых ветвей.

По мнению авторов, проект герба может также быть дополнен щитодержателями, в качестве которых могут выступить образы традиционной культуры и быта коренных народов ханты и манси, например, медведь и северный олень или иные фигуры. Определение этих важных персонажей главного символа региона, по мнению разработчиков, требует широкого вовлечения общественности.

Ранее сообщалось, что власти Югры планируют изменить герб региона, предварительно обсудив его с жителями и экспертами, после чего будет утвержден окончательный вариант новой символики, соответствующий федеральным требованиям, а также истории автономного округа.

Герб Югры - единственный среди регионов Урала, не зарегистрированный в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ.

В число нарушений, по мнению экспертов, попали венки, окружающие гербовые щиты и указывающие о лишении владельца суверенитета и самостоятельности, а также синяя лента с надписью "Югра", символизирующая о награждении орденом Андрея Первозванного, чего в действительности не происходило. Кроме того, использованный прием "щит в щите" означает, что регион при своем формировании должен был завоевать некую другую территорию.

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