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Правительство в 2020-22гг может выделить 60,5 млрд руб. на строительство ледоколов нового поколени

© РИА Новости. Алексей Даничев
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в 2020-2022 гг. может выделить ГК "Росатом" 60,5 млрд руб. на строительство атомных ледоколов нового поколения, следует из проекта федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг., опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в 2020 г. на эти цели планируется направить 24,733 млрд руб., в 2021 г. - 21,008 млрд руб., в 2022 г. - 14,787 млрд руб. Финансирование в виде бюджетных инвестиций предполагается направить на строительство головного атомного ледокола "Лидер".

Строительство ледоколов идет в рамках подпрограммы "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса РФ и стратегического присутствия России в Арктической зоне", на реализацию которой в бюджете заложены в 2020 г. - 39,3 млрд руб., в 2021 г. - 34,8 млрд руб. и в 2022 г. - 63,4 млрд руб.

На федеральный проект "Северный морской путь" в 2020 г. планируется израсходовать 14,6 млрд руб., в 2021 г. - 13,7 млрд руб. и в 2022 г. - 48,6 млрд руб. Эти средства планируется выделить на строительство универсальных атомных ледоколов в виде субсидирования капвложений госпредприятий.

На подпрограмму по обеспечению безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержанию в безопасном состоянии и на утилизацию ядерно- и радиационно опасных объектов ядерного наследия в 2020 г. будет потрачено 6,4 млрд руб., в 2021 г. - 12,5 млрд руб. и в 2022 г. - 12,4 млрд руб.

В целом госпрограмма РФ по развитию атомного энергопромышленного комплекса, куда входят перечисленные подпрограммы, может составить в 2020 г. 72,517 млрд руб., в 2021 г. - 70,262 млрд руб., в 2022 г. - 99,407 млрд руб.

Как сообщалось, первый головной ледокол "Лидер" будет построен "Росатомом" за счет федерального бюджета в 2026-2027 годах на верфи "Звезда". Его стоимость гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев оценивал в 120 млрд руб.(с НДС). Всего будет построено три таких ледокола.

В настоящее время на АО "Балтийский завод" достраиваются три атомных ледокола проекта 22220 - "Арктика" (головной), "Сибирь", "Урал". В августе текущего года ФГУП "Атомфлот" и "Балтийский завод" подписали договор на строительство еще двух ледоколов этого проекта - их сдача намечена на декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Стоимость третьего и четвертого ледоколов серии составит более 100 млрд рублей.

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