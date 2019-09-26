В РФ ввезут 11 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей с хроническими заболеваниями

26.09.19 16:46

© РИА Новости. Илья Питалев

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Ограничений на обеспечение детей с хроническими заболеваниями лекарствами, которые не производятся в РФ, не будет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

После заседания правительства она сообщила журналистам, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал ещё одно распоряжение для обеспечения детей теми лекарственными препаратами, которые не производятся в РФ. Московский эндокринный завод в октябре начнёт ввоз в Россию 11 тысяч упаковок таких лекарств.

"У нас нет никаких ограничений по количеству детей, которые могут получить эти лекарственные препараты. Первоначально заявка была сформирована на 510 детей. Хочу всех успокоить и предупредить, у нас нет ограничений по количеству", - сказала Голикова журналистам в четверг.

По её словам, распределение препаратов по нуждающимся семьям будет осуществлено на основании соответствующих заявок регионов.

"Если дети не попали в список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки. Для них тоже будут выделяться лекарственные средства", - сказала Голикова.

Она напомнила, что ранее было подписано распоряжение о выделении 26,2 млн рублей на закупку четырех лекарственных препаратов, три из которых зарегистрированы в РФ.

"Сегодняшнее распоряжение, которое подписал председатель правительства, предполагает распределение 11 тысяч упаковок, которые были проименованы в первом распоряжении, между соответствующими лекарственными препаратами", - добавила Голикова.

По её словам, Московский эндокринный завод получит необходимые разрешительные документы и в октябре начнёт ввоз этих препаратов в Россию. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, ввоз препаратов должен быть осуществлен в 2019 году.

Она отметила, что если лекарств не хватит на всех нуждающихся детей, будут приняты дополнительные меры обеспечения их препаратами.

Голикова сообщила, что сейчас правительство совместно с депутатами Госдумы прорабатывает поправки в законодательство для постоянного осуществления подобных закупок вплоть до момента, когда в России будет налажено производство необходимых лекарств.

Как сообщалось, после задержания нескольких матерей при получении "Фризиума", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале сентября подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России. Оно дало право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России, а также клобазам (известный как "Фризиум").