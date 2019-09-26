Трутнев поручил разобраться с выделением земель на Камчатке под стоянки вместо соцобъектов

26.09.19 17:06

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития разобраться со случаем, когда резиденту Свободного порта в Петропавловске-Камчатском выделили десятки земельных участков под платные автостоянки, а не социальные объекты.

"Юрий Трутнев дал поручение Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики разобраться в ситуации с выделением земли в рамках Свободного порта в течение двух недель и представить соответствующий доклад", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь вице-премьера Тимур Чернышев.

По его словам, жители Камчатского края обратились с жалобой на то, что значительную территорию в Петропавловске-Камчатском отдали резиденту СПВ под создание платных автостоянок, в то время как есть инвестор, который готов за свои средства построить на этой территории дом детского творчества и кондитерскую.