Хозяйства Ставрополья приступили к севу озимых

26.09.19 17:17

© РИА Новости. Виталий Тимкив

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Аграрии Ставрополья начали осеннюю посевную кампанию, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

"Под урожай 2020 года планируется посеять более 2 млн га озимых культур (столько же, сколько и годом ранее - ИФ), в том числе 1,9 млн га - на зерно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сев озимой пшеницы ведут хозяйства 16 районов и городских округов края. На данный момент засеяно 111,7 тыс. га.

Рапс посеян на площади 50,4 тыс. га.

Семена и топливо для сельхозтехники запасены в достаточном объеме на весь период работ.