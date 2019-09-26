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26.09.19 17:30
Девять подопечных детей арестованного оренбургского настоятеля взяты на полное госсодержание
"Один приемный и восемь опекаемых детей взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях. Все они здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования", - сообщает в четверг пресс-служба правительства Оренбургской области.
Комиссия из чиновников, специалистов органов опеки и соцслужб также проверила Свято-Троицкую Симеонову обитель милосердия.
"26 постояльцев Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия обеспечены питанием и всем необходимым. Просьб и жалоб от проживающих в приюте не поступило. Ситуация на контроле министерства социального развития области и администрации Саракташского района", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось, руководителю православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия предъявлено обвинение по п.б ч.4 ст.131 (изнасилование), ч.3 ст.135 (развратные действия), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. В среду Ленинский районный суд Оренбурга арестовал его до 12 ноября. Также были арестованы его дочь и зять, обвиняемые по п. "а", "д", "ж", ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).
По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них".
Следствие также установило, что приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков "в августе 2018 года заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени".
По уголовному делу в качестве потерпевших признаны семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им.
В свою очередь Стремский отрицал свою вину, ссылаясь на то, что данные детей являются вымышленными.
Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина он запрещен в священнослужении на время ведения следствия.
Дело священника передано в Центральный аппарат Следственного комитета.
В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.
Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.
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