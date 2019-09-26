Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
  
За 3 недели: РФ снова заподозрили в нарушении антидопинговых правил
   
ЧП при посадке: шасси загорелось у самолета Azur Air во время приземления в аэропорту Барнаула
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
26.09.19 17:30

Девять подопечных детей арестованного оренбургского настоятеля взяты на полное госсодержание

© РИА Новости. Артем Креминский
26 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Оренбургской области взяло на себя заботу о несовершеннолетних детях, живших в доме настоятеля Николая Стремского, который обвиняется в педофилии.

"Один приемный и восемь опекаемых детей взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях. Все они здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования", - сообщает в четверг пресс-служба правительства Оренбургской области.

Комиссия из чиновников, специалистов органов опеки и соцслужб также проверила Свято-Троицкую Симеонову обитель милосердия.

"26 постояльцев Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия обеспечены питанием и всем необходимым. Просьб и жалоб от проживающих в приюте не поступило. Ситуация на контроле министерства социального развития области и администрации Саракташского района", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, руководителю православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия предъявлено обвинение по п.б ч.4 ст.131 (изнасилование), ч.3 ст.135 (развратные действия), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. В среду Ленинский районный суд Оренбурга арестовал его до 12 ноября. Также были арестованы его дочь и зять, обвиняемые по п. "а", "д", "ж", ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них".

Следствие также установило, что приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков "в августе 2018 года заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени".

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им.

В свою очередь Стремский отрицал свою вину, ссылаясь на то, что данные детей являются вымышленными.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина он запрещен в священнослужении на время ведения следствия.

Дело священника передано в Центральный аппарат Следственного комитета.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.09.19 14:42
Тепло вернется в Москву в начале следующей недели, но будет дождливо
.
  26.09.19 13:58
МЧС: число погибших на водоемах Москвы снизилось на 50%
.
  26.09.19 11:03
Потерпевший и прокуратура считают, что актеру Устинову можно назначить менее суровое наказание
.
  26.09.19 09:20
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову
.
  26.09.19 09:18
Проспект Сахарова в Москве 29 сентября вновь перекроют для движения транспорта
.
  26.09.19 09:14
Московская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в хостеле
.
  25.09.19 17:56
Юго-западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году
.
  25.09.19 17:13
"Внуково" в 2020 году хочет запустить биометрический контроль пассажиров
.
  25.09.19 15:55
Похититель картины Куинджи из Третьяковки получил 3 года колонии
.
  25.09.19 14:13
Суд продлил аресты двум фигурантам дела о беспорядках 27 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket