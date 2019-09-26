Более 1 млрд рублей дополнительно направит правительство РФ в центры экономического роста Дальнего Востока

26.09.19 17:35

© РИА Новости. Екатерина Штукина

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Три региона Дальнего Востока в 2019-20 гг. получат из федерального бюджета дополнительное финансирование на реализацию социально инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Поддержим центры экономического роста, которые действуют в трех регионах Дальнего Востока - Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области. В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим для этого более 1 млрд рублей ", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабмина в четверг. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

По его словам, деньги пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры.

Так, Бурятия до конца 2020 года реализует 18 мероприятий, в числе которых капитальные ремонты в одном учреждениях здравоохранения, образования культуры и спорта. Особое значение имеет строительство в рамках концессионного соглашения центра ядерной медицины в Улан-Удэ.

Отмечается, что Забайкалье получит 34,3 млн рублей на ликвидацию последствий природных пожаров, произошедших в этом году. На эти средства будет приобретена модульная библиотека в селе Шара, а также организовано водоснабжение в с. Тасырхой и в с.Шара.

В Амурской области в этом году запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, а также закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы.

По словам Медведева, 1 млрд рублей получит Еврейская автономная область.

"Мы распределяем сегодня финансовую помощь в различных формах. Значительная часть решений касается Дальневосточного федерального округа. Выделяем деньги, около 1 млрд рублей, бюджету Еврейской автономной области. Эти деньги должны сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы", - цитирует пресс-служба слова главы кабмина.